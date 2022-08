La figuraccia di Conte: prima ‘sogna’ il ritorno di fiamma col Pd, ma poi è costretto a ritrattare (Di domenica 21 agosto 2022) Giuseppi è sempre Giuseppi, Conte non si smentisce. “Mi spiace deludere qualche titolista, qualche giornale, ma penso che il mio pensiero sia stato forzato e travisato“. costretto all’ennesima piroetta, smentisce se stesso in un breve lasso di tempo. Nessuna delusione, non si preoccupi, siamo abituati. Da Lucia Annunziata l’ex premier nel primo pomeriggio su Rai 3 aveva risposto a una precisa domanda sullo stato dei rapporti con Enrico Letta e sulle previsioni elettorali del M5s, sul futuro. “Mi auguro di governare da solo – ha risposto l’ex premier durante ‘Mezz’ora in più’ -. Ma questo dipende dai cittadini. Realizzare un monocolore diventa un po’ improbabile, quindi la prospettiva, domani, di dover lavorare con altre forze politiche, a partire dal Pd, ci può stare“. Conte prende le distanze da se stesso: piroetta volante nel giro ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 agosto 2022) Giuseppi è sempre Giuseppi,non si smentisce. “Mi spiace deludere qualche titolista, qualche giornale, ma penso che il mio pensiero sia stato forzato e travisato“.all’ennesima piroetta, smentisce se stesso in un breve lasso di tempo. Nessuna delusione, non si preoccupi, siamo abituati. Da Lucia Annunziata l’ex premier nel primo pomeriggio su Rai 3 aveva risposto a una precisa domanda sullo stato dei rapporti con Enrico Letta e sulle previsioni elettorali del M5s, sul futuro. “Mi auguro di governare da solo – ha risposto l’ex premier durante ‘Mezz’ora in più’ -. Ma questo dipende dai cittadini. Realizzare un monocolore diventa un po’ improbabile, quindi la prospettiva, domani, di dover lavorare con altre forze politiche, a partire dal Pd, ci può stare“.prende le distanze da se stesso: piroetta volante nel giro ...

