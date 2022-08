La famosa attrice ha fatto sapere di essersi separata dal padre dei suoi figli (Di domenica 21 agosto 2022) Clamorosa rivelazione al settimanale Oggi: l’attrice si è separata dal marito dopo 13 anni di matrimonio e lo dice per la prima volta. Non c’è pace per le coppie durature in questa estate 2022. O almeno, questa sembra proprio essere la stagione delle verità che vengono alla luce in campo sentimentale. Se la maggior parte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 21 agosto 2022) Clamorosa rivelazione al settimanale Oggi: l’si èdal marito dopo 13 anni di matrimonio e lo dice per la prima volta. Non c’è pace per le coppie durature in questa estate 2022. O almeno, questa sembra proprio essere la stagione delle verità che vengono alla luce in campo sentimentale. Se la maggior parte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

tripps42 : Judith Barsi era un'attrice statunitense, famosa per aver partecipato a Lo Squalo 4 e per aver dato la voce a Ducky… - gfvipnews_ : Sarah Altobello sarà una concorrente ufficiale del #GFVIP 7. Sarah è un'attrice e showgirl. È famosa per essere la… - wmndqs : penso sapere cosa pensa la gente di me o comunque quando ne parla, riuscire a fare amicizia facilmente ed ESSERE UN… - aldebaran1973 : @ebsrwr @DarioNardella Se lo sono dimenticato il body shaming riservato alla Meloni, chi diceva scrofa, chi pesciar… - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #21agosto 1956 è nata #LauraMorante. Figlia dello scrittore Marcello è con i film di Nanni Moretti che è diventata f… -