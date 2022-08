La casa nella palude, la recensione: l'horror tv made in Blumhouse (Di domenica 21 agosto 2022) La recensione de La casa nella palude, produzione Blumhouse per il mercato televisivo in onda questa sera su SKY. Jessica Chambers mette il marito John di fronte alla verità, dopo aver scoperto il suo tradimento con una giovane studentessa. L'uomo ammette la colpa e promette di cambiare e interrompere ogni rapporto con l'amante, a patto che Jessica non dica nulla alla loro figlia Anna, ancora quindicenne. Come vi raccontiamo nella recensione de La casa nella palude, la coppia decide di organizzare una vacanza nel tentativo di appianare la situazione e ritrovare la necessaria armonia coniugale e insieme ad Anna si appresta a trascorrere qualche giorno in una casa isolata nella baia della ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 agosto 2022) Lade La, produzioneper il mercato televisivo in onda questa sera su SKY. Jessica Chambers mette il marito John di fronte alla verità, dopo aver scoperto il suo tradimento con una giovane studentessa. L'uomo ammette la colpa e promette di cambiare e interrompere ogni rapporto con l'amante, a patto che Jessica non dica nulla alla loro figlia Anna, ancora quindicenne. Come vi raccontiamode La, la coppia decide di organizzare una vacanza nel tentativo di appianare la situazione e ritrovare la necessaria armonia coniugale e insieme ad Anna si appresta a trascorrere qualche giorno in unaisolatabaia della ...

