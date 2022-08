La Beata Vergine Maria è Regina | In cosa brilla su tutte le creature? (Di domenica 21 agosto 2022) La Regalità di Maria Vergine pone le sue basi su diversi fondamenti teologici che andiamo a scoprire. L’11 ottobre del 1954, Papa Pio XII, con l’Enciclica Ad caeli Reginam, istituì la festa della Regalità di Maria Vergine. Inizialmente veniva festeggiata il 31 maggio, poi la celebrazione fu trasferita al 22 agosto, ottava dell’Assunzione. Lo spostamento della festa, è L'articolo La Beata Vergine Maria è Regina In cosa brilla su tutte le creature? proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 21 agosto 2022) La Regalità dipone le sue basi su diversi fondamenti teologici che andiamo a scoprire. L’11 ottobre del 1954, Papa Pio XII, con l’Enciclica Ad caelim, istituì la festa della Regalità di. Inizialmente veniva festeggiata il 31 maggio, poi la celebrazione fu trasferita al 22 agosto, ottava dell’Assunzione. Lo spostamento della festa, è L'articolo LaInsule? proviene da La Luce di

GenioFulminat : @AlbertoBagnai Il tuo assordante silenzio certifica che sei un #CreDino e che la cattedra ti è stata regalata da...… - CiaoKarol : Ogni Giorno Una Lode a Maria, 22 Agosto 2022. Beata Vergine Maria Regina, prega per noi: Beata Vergine Maria Regina… - Free_software_I : 22 Agosto Supplica Beata Vergine Maria Regina: Dedica Solo un Minuto all... - CiaoKarol : Il Santo di oggi, 22 Agosto: è la festa della Beata Maria Vergine Regina. Devozione e potente supplica: Beata Vergi… - RTaverBella : RT @MarceVann: @aldotorchiaro @MarinSanna @ItalyinFIN @FinlandinItaly Guardi che il video incriminato, l'ha postato per primo sul proprio p… -