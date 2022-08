Kvaratskhelia strepitoso | il gol contro il Monza è un capolavoro | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 21 agosto 2022) Il Napoli è in campo nella seconda giornata del campionato di Serie A, l’avvio di stagione della squadra di Luciano Spalletti è stato molto importante. La rosa è stata rinnovata, la dirigenza si è confermata in grado di individuare calciatori di altissimo livello. In particolar modo è stato devastante l’impatto di, un calciatore di grande qualità e personalità. Il primo tempo ha regalato tantissime emozioni, i ritmi sono stati altissimi. Alcune occasioni per i padroni di casa che non concretizzano. Al 35?decide di prendere la squadra sulle spalle: il tiro da lontano è da impazzire, il gol favoloso. Khvicha. Remember this name, even if you can’t spell itpic.twitter.com/5qJTNr8iok — 27 (@189NlNE) August 21, 2022 L'articolo: il gol ...