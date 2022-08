Juventus, Zakaria sblocca Paredes: il Monaco mette sul piatto 20 milioni di euro, colpo di scena in attacco (Di domenica 21 agosto 2022) La Juventus è pronta a scendere in campo nella seconda giornata del campionato di Serie A, i bianconeri sono reduci dal successo all’esordio contro il Sassuolo con il netto risultato di 3-0. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà vedersela sul campo della Sampdoria in una partita che preannuncia emozioni. Nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti sul fronte calciomercato. Rabiot ha rifiutato il trasferimento al Manchester United, non è stato raggiunto l’accordo economico. Si era bloccata anche la trattativa per l’arrivo di Paredes in entrata, nelle ultime ore i bianconeri hanno cambiato strategia. E’ vicina la cessione di Zakaria, il Monaco ha messo sul piatto 20 milioni di euro e la trattativa è ben avviata. La Juventus ha riallacciato i ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 agosto 2022) Laè pronta a scendere in campo nella seconda giornata del campionato di Serie A, i bianconeri sono reduci dal successo all’esordio contro il Sassuolo con il netto risultato di 3-0. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà vedersela sul campo della Sampdoria in una partita che preannuncia emozioni. Nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti sul fronte calciomercato. Rabiot ha rifiutato il trasferimento al Manchester United, non è stato raggiunto l’accordo economico. Si era bloccata anche la trattativa per l’arrivo diin entrata, nelle ultime ore i bianconeri hanno cambiato strategia. E’ vicina la cessione di, ilha messo sul20die la trattativa è ben avviata. Laha riallacciato i ...

