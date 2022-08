Juve: il caso Arthur resta aperto, ma il mercato non decolla (Di domenica 21 agosto 2022) Niente Sampdoria per Arthur che dopo l'esclusione dalla torunée della Juventus negli Stati Uniti e dopo la mancata convocazione per... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022) Niente Sampdoria perche dopo l'esclusione dalla torunée dellantus negli Stati Uniti e dopo la mancata convocazione per...

juventusfc : ?? Kostic: « Non c'è una ragione specifica per il numero 17 sulla maglia. Era il numero disponibile in nazionale ed… - hbk_89 : RT @cmdotcom: #Juve: il caso #Arthur resta aperto, ma il mercato non decolla [@TramacEma] - cmdotcom : #Juve: il caso #Arthur resta aperto, ma il mercato non decolla [@TramacEma] - 3cuori1ohana : @pol2187 Si certo..e siamo nel 2022 ed esiste internet..c'è pure sullo smartphone che tutti hanno..si potrebbero co… - Cate1081 : @Vittoriog82 Quello che vorrei si facesse alla Juve,che si tornasse a fare colpi come i Pogba o i Vidal o che si de… -