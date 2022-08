Juve, che succede con Rabiot dopo il no al Manchester United: la gestione di Allegri (Di domenica 21 agosto 2022) dopo il mancato trasferimento al Manchester United, Adrien Rabiot è tornato a concentrarsi solo sulla Juventus. Lo sa anche Allegri,... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022)il mancato trasferimento al, Adrienè tornato a concentrarsi solo sullantus. Lo sa anche,...

romeoagresti : Le cifre dell’operazione che ha portato #Kostic alla #Juve: 12 milioni pagabili in tre esercizi oltre oneri accesso… - forumJuventus : GdS: 'Arthur a fine corsa alla Juve. Considerato un esubero di cui il problema resta l’ingaggio monstre, che ha di… - EzioGreggio : Bravo #Allegri alla prima della @juventusfc ha dimostrato che questa Juve è cambiata rispetto all’inizio dello sco… - CorradoTrovato3 : @EdoardoMecca1 @romeoagresti @GoalItalia Quoque tu Mecca ?? Per favore non porgere il fianco a quei tifosini che no… - Marco47730138 : @pisto_gol @MarioKaos81 Ma ti rendi conto che pur di non dire che hai scritto una cosa inesatta, prendi i tweet di… -