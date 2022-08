Jova Beach Party, l’Anpas Toscana non effettuerà servizio sanitario al concerto di Viareggio: “Proposta economica non adeguata” (Di domenica 21 agosto 2022) Non c’è tappa del Jova Beach Party sulla quale non cada una tegola: prima gli ambientalisti, (e la replica di Jovanotti a quelli che lui ha definito “econazisti”), poi il caso degli operatori in nero. Ora è la volta di Anpas Toscana che fa sapere che al concerto di Jovanotti previsto a Viareggio il 2 e il 3 settembre non effettuerà il servizio sanitario. Il comunicato stampa diffuso sui social recita così: “Non ci saranno volontari delle Pubbliche Assistenze Toscane a effettuare il servizio sanitario all’interno dell’area di cantiere in spiaggia a Viareggio per l’allestimento dell’area dove si svolgerà il concerto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Non c’è tappa delsulla quale non cada una tegola: prima gli ambientalisti, (e la replica dinotti a quelli che lui ha definito “econazisti”), poi il caso degli operatori in nero. Ora è la volta di Anpasche fa sapere che aldinotti previsto ail 2 e il 3 settembre nonil. Il comunicato stampa diffuso sui social recita così: “Non ci saranno volontari delle Pubbliche Assistenze Toscane a effettuare ilall’interno dell’area di cantiere in spiaggia aper l’allestimento dell’area dove si svolgerà ildi ...

