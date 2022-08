Jova Beach Party a Viareggio, il soccorso sanitario diserta: 'Budget insufficiente' (Di domenica 21 agosto 2022) Per approfondire : Articolo : Viareggio, sul Jova Beach la spada di Damocle dei ricorsi Articolo : Jova Beach Party 2022 a Viareggio, tutte le istruzioni: orari, come arrivare, biglietti Articolo : ... Leggi su lanazione (Di domenica 21 agosto 2022) Per approfondire : Articolo :, sulla spada di Damocle dei ricorsi Articolo :2022 a, tutte le istruzioni: orari, come arrivare, biglietti Articolo : ...

Agenzia_Ansa : Non si placano le polemiche intorno a Lorenzo Jovanotti. Per Italia Nostra la località scelta per il concerto a Via… - enpaonlus : In un universo parallelo ora c'è @lorenzojova che protesta per l'eradicazione di queste piante, fatta dal Comune, p… - enpaonlus : Jova Beach Party: a rischio anche le dune di Castel Volturno, ecco com'era la spiaggia prima e dopo il concerto del… - Marceli91113868 : RT @RossoPasqui: Da oggi, sabato 20 agosto, a grande richiesta... ?? Reduci da una Tournée Mondiale... ?? La coppia che ha avuto successi più… - step_inside : RT @ComunquePiove: “chiedersi se è poi così vero che la crescita del turismo generi ricchezza o se invece non sia nient’altro che un’ideolo… -