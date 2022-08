Jova Beach a Viareggio, servizi sanitari garantiti dalle Misericordie - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 21 agosto 2022) Folla al Jova Beach party Per approfondire : Articolo : Jova Beach Party a Viareggio, il soccorso sanitario diserta: "Budget insufficiente" Articolo : Viareggio, sul Jova Beach la spada di Damocle dei ... Leggi su lanazione (Di domenica 21 agosto 2022) Folla alparty Per approfondire : Articolo :Party a, il soccorsoo diserta: "Budget insufficiente" Articolo :, sulla spada di Damocle dei ...

enpaonlus : In un universo parallelo ora c'è @lorenzojova che protesta per l'eradicazione di queste piante, fatta dal Comune, p… - enpaonlus : Jova Beach Party: a rischio anche le dune di Castel Volturno, ecco com'era la spiaggia prima e dopo il concerto del… - enpaonlus : Polemica sul Jova Beach Party, il geologo marino Giovanni De Falco: 'No a questi eventi, le ... - YouTube - diggita : Ecco a chi giova il Jova Beach Party. Nuovo greenwashing e «Grandi Eventi» nell’era della crisi climatica… - twittmta : RT @fvali11: Jova Beach Party a Vasto con Achille Lauro, Gianni Morandi e Ghali -