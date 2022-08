Joe Strummer | il futuro non è scritto

(Di domenica 21 agosto 2022) Nato ad Ankara, in Turchia, vero nome John Graham Mellor era figlio di un diplomatico britannico. Leader dei 101ers, Mellor cambia nome in “Joe” dopo le improvvisate esibizioni del brano ‘Johnny Be Good’ eseguite nella metropolitana londinese. A metà anni settanta,fondò i Clash insieme a Michael “Mick” Jones, Paul Simonon e Tory Crimes, tutti provenienti dai London SS, nei quali milita anche Nicky “Topper” Headon. Joeed il fenomeno Clash fonte WikipediaAl primo concerto dell’agosto 1976 dei Clash, come gruppo di apertura ai più famosi Sex Pistols, seguono altre esibizioni in vari festival punk. Grazie a queste occassioni legano il loro nome ai già citati Sex Pistols e a Siouxsie And The Banshees. Il sound dei Clash è ruvido e stringato, come tutte le band punk del momento, ma la forte connotazione ...

TizianaBtz : RT @MaxxGhe: 21/08/1952. Figlio di un diplomatico inglese, nasce ad Ankara John Graham Mellor. Con il nome d'arte di JOE STRUMMER nei suoi… - costaandrea5 : @amicoFaralla Mio mito dell'adolescenza. Grande Joe Strummer, scomparso troppo presto. - amicoFaralla : Qualcuno almeno ci ha allenato ad affrontare tutto questo. Auguri a Joe Strummer, oggi sarebbero 70. - FabioLisci : @RockOthers È Joe Strummer, faceva il becchino - MaxxGhe : 21/08/1952. Figlio di un diplomatico inglese, nasce ad Ankara John Graham Mellor. Con il nome d'arte di JOE STRUMME… -

1967: Nasce a Beirut, in Libano, Serj Tankian, cantante dei System of a Down. 1952 -: Nato ad Ankara, capitale della Turchia, da genitori inglesi e registrato all'anagrafe come John Graham Mellor, è stato un osannato artista rock. Scomparsi 1964 - Palmiro ...