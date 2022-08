Italia d’oro nella staffetta mista agli Europei di fondo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 21 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’ha vinto la med4X1250 metridi nuoto di, andata in scena a Ostia. Rachele Bruni (che ha preso il posto di Giulia Gabbrielleschi), Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza hanno chiuso la gara in 59:43.1, davanti all’Ungheria, argento in 59:53.9, e alla Francia, bronzo in 1:00:08.3. Per l’emiliano, Coopernuoto – Fiamme Oro, è la quarta meda di questi, dopo l’oro negli 800 e l’argento nei 1500 in vasca e l’oro5 km nelle acque libere. Per il nuotatore di Potenza, tesserato Canottieri Napoli, invece, è la terza meda: Acerenza è stato d’argento ...