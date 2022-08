Italia caput Europae! Vittoria del medagliere generale | l’El Dorado del nostro sport

(Di domenica 21 agosto 2022) É sempremundi, o forse sarebbe meglio direEuropae al termine di una sbornia di eventi continentali che si sono susseguiti per undici giorni senza soluzione di continuità. L’onda lunga del magico 2021 non si è arrestata, tutt’altro. Se possibile, l’in diversi contesti appare ancora più competitiva e può guardare con estrema fiducia ai Giochi di Parigi 2024 distanti ormai solo due anni. Sommando tutte le gare che si sono svolte tra Monaco di Baviera e Roma, l’ha vinto ilcon 38 ori, 42 argenti e 38 bronzi, unica a superare la tripla cifra di podi (addirittura 118, la Gran Bretagna si è fermata ad 87, la Germania a 75): un’apoteosi epocale, pietra miliare indelebile che verrà ricordata nei decenni a venire. La nostra ...

Maria Sole Ferrieri Caputi, chi è l'arbitro donna che esordirà quest'anno in Serie A: "Mi alleno e studio tanto per non sbagliare" ...Dopo aver diretto Sampdoria-Reggina di Coppa Italia è stata designata in Serie B per Modena-Frosinone di domenica sera. Rinviato per ora il suo debutto nella massima serie. Chi è la prima donna arbitr ...