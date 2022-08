Irruzione nella notte, Ortega fa arrestare il vescovo di Matagalpa (Di domenica 21 agosto 2022) Era rinchiuso da due settimane nella sede vescovile della cittadina rurale di Matagalpa insieme ad altri sette fra preti e seminaristi, con gli agenti di polizia che impedivano di portar L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 21 agosto 2022) Era rinchiuso da due settimanesede vescovile della cittadina rurale diinsieme ad altri sette fra preti e seminaristi, con gli agenti di polizia che impedivano di portar L'articolo proviene da il manifesto.

FluffHarpua : // composta da personaggi di Spongebob (???). Comunque ci accusano di aver 'barato' e ci ritirano il premio che sta… - AMIStaDeS_2017 : #Nicaragua- La #Polizia ha fatto irruzione nella Curia di #Matagalpa, sequestrando Mons.Rolando Álvarez, da due se… - anto_galli4 : RT @q_tuliata: Questa è una delle prime pagine del mandato, appena rilasciato al pubblico per ordine del giudice, che ha autorizzato l'#FBI… - LucianoGiovan12 : Per ora ha fatto irruzione nella campagna elettorale il Fascismo, a giorni alterni, le M di sedicenti scribacchini,… - Giordan48430646 : RT @q_tuliata: Questa è una delle prime pagine del mandato, appena rilasciato al pubblico per ordine del giudice, che ha autorizzato l'#FBI… -