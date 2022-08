Inter, il Chelsea apre al prestito di Chalobah (Di domenica 21 agosto 2022) L’Inter segue Chalobah e il Chelsea apre al prestito: Marotta tenta l’assalto al giovane difensore inglese L’Inter valuta diversi nomi per il difensore centrale tanto richiesto da Inzaghi. Resta viva l’opzione che porta a Chalobah, anche perché il Chelsea potrebbe aprire al prestito gratuito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Akanji resta ancora la via più complicata viste le richieste elevate del Borussia Dortmund. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) L’seguee ilal: Marotta tenta l’assalto al giovane difensore inglese L’valuta diversi nomi per il difensore centrale tanto richiesto da Inzaghi. Resta viva l’opzione che porta a, anche perché ilpotrebbe aprire algratuito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Akanji resta ancora la via più complicata viste le richieste elevate del Borussia Dortmund. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Glongari : È stato #Lukaku a consigliare all’#Inter di chiedere al #Chelsea il prestito di Trevoh #Chalobah - MarcoBovicelli : “Emozionato, prontissimo a cominciare”: eccolo Cesare #Casadei in partenza in questi minuti da Milano per Londra, i… - Gazzetta_it : Inter, Skriniar non è al sicuro neanche con i 15 milioni del Chelsea per Casadei - _anna_ix : ansia ieri per le quali ansia ieri per duplantis ansia ieri per l'Inter ansia oggi per la moto 3 ansia oggi per la… - aureliano_il : #Lukaku ha baciato dopo due giorni la maglia del Chelsea. Scusate eh se alla prima non partono cori e ovazioni. Sia… -