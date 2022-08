Insigne gol contro ‘Higuain’, telecronisti incantati dal tiro al volo del Magnifico – VIDEO (Di domenica 21 agosto 2022) Lorenzo Insigne è andato di nuovo in gol con il Toronto, rete segnata con un tiro al volo all’Inter Miami di Higuain. I due ex compagni di squadra al Napoli si sono ritrovati da avversari in Mls, Insigne con la maglia del Toronto ed Higuain con quella dell’Inter Miami. Una partita importante soprattutto per Toronto che non riesce a spiccare il volo per la qualificazione ai play off, nonostante da quando siano arrivati i tre italiani: Insigne, Bernardeschi e Criscito, la squadra riesca a trovare qualche vittoria in più. MLS: Insigne gol all’Inter Miami La serata di Mls si è chiusa con un’altra sconfitta per Toronto che ha perso 2-1 fuori casa contro la formazione di Higuain che schierato titolare non è riuscito a segnare. Il gol di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 21 agosto 2022) Lorenzoè andato di nuovo in gol con il Toronto, rete segnata con unalall’Inter Miami di Higuain. I due ex compagni di squadra al Napoli si sono ritrovati da avversari in Mls,con la maglia del Toronto ed Higuain con quella dell’Inter Miami. Una partita importante soprattutto per Toronto che non riesce a spiccare ilper la qualificazione ai play off, nonostante da quando siano arrivati i tre italiani:, Bernardeschi e Criscito, la squadra riesca a trovare qualche vittoria in più. MLS:gol all’Inter Miami La serata di Mls si è chiusa con un’altra sconfitta per Toronto che ha perso 2-1 fuori casala formazione di Higuain che schierato titolare non è riuscito a segnare. Il gol di ...

azzurrinho22 : Ha fatto un cambio gioco da centrocampo, si è fatto metà campo, per poi tirare al volo una palla carambolata in ari… - CalcioNews24 : Super gol di #Insigne - VIDEO - infoitinterno : VIDEO- Super gol di Insigne contro il Miami di Higuain, ma non basta per il Toronto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORONTO - Non basta un altro super gol di Lorenzo Insigne, vince l'Inter Miami di Higuain per 2-1 - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORONTO - Non basta un altro super gol di Lorenzo Insigne, vince l'Inter Miami di Higuain per 2-1 -