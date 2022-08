Insetti? Carne sintetica? No, meglio dieta mediterranea (Di domenica 21 agosto 2022) Centinaio: “Il Governo si è dimostrato all’altezza della situazione, continueremo a proteggere i nostri patrimoni. Se l’Ue ci propone Insetti e Carne sintetica considera l’agricoltura pari a zero” – “Contro l’Italian sounding – ha dichiarato Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali – è stato fatto un grandissimo lavoro. Le esportazioni del nostro agroalimentare hanno raggiunto nel 2021 i 52 miliardi di euro e nel 2022 potremmo arrivare a 60 miliardi. La cucina italiana è la più amata e copiata al mondo. Non dobbiamo abbassare la guardia. Per questo lavoriamo quotidianamente per la tutela e la protezione dei nostri prodotti e patrimoni. “Ho sollecitato per mesi la presidenza del Consiglio perché inviasse a Bruxelles – come ha finalmente fatto nei giorni scorsi – una richiesta di apertura di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 agosto 2022) Centinaio: “Il Governo si è dimostrato all’altezza della situazione, continueremo a proteggere i nostri patrimoni. Se l’Ue ci proponeconsidera l’agricoltura pari a zero” – “Contro l’Italian sounding – ha dichiarato Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali – è stato fatto un grandissimo lavoro. Le esportazioni del nostro agroalimentare hanno raggiunto nel 2021 i 52 miliardi di euro e nel 2022 potremmo arrivare a 60 miliardi. La cucina italiana è la più amata e copiata al mondo. Non dobbiamo abbassare la guardia. Per questo lavoriamo quotidianamente per la tutela e la protezione dei nostri prodotti e patrimoni. “Ho sollecitato per mesi la presidenza del Consiglio perché inviasse a Bruxelles – come ha finalmente fatto nei giorni scorsi – una richiesta di apertura di ...

