“Insegnanti di religione cattolica incaricati annuali inseriti nelle GPS per le supplenze di altro insegnamento”: la proposta della Fensir (Di domenica 21 agosto 2022) Fensir - Una particolare categoria di precari, quali i docenti di religione cattolica, il cui reclutamento è “normato” da regole diocesane del tutto differenti da quelle Statali, si trovano nella condizione di dover rinunciare alla possibilità di ricevere un contratto, di qualsiasi tipologia, posto comune o sostegno oppure della classe di concorso per cui si ha titolo e si è inseriti, per un tuffo in quello che non sempre è una certezza la possibilità di un incarico annuale quale docente di religione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 agosto 2022)- Una particolare categoria di precari, quali i docenti di, il cui reclutamento è “normato” da regole diocesane del tutto differenti da quelle Statali, si trovano nella condizione di dover rinunciare alla possibilità di ricevere un contratto, di qualsiasi tipologia, posto comune o sostegno oppureclasse di concorso per cui si ha titolo e si è, per un tuffo in quello che non sempre è una certezza la possibilità di un incarico annuale quale docente di. L'articolo .

