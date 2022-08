Infortunio shock nella Roma: frattura della tibia per il nuovo acquisto (Di domenica 21 agosto 2022) Quella della Roma è stata una campagna acquisti scoppiettante, fatta di diversi colpi importanti. I nomi che maggiormente hanno infiammato la piazza giallorossa sono stati sicuramente quelli di Matic, Dybala e Wijnaldum. Proprio l’olandese, l’ultimo arrivato in casa giallorossa, doveva essere il colpo per completare il centrocampo di José Mourinho. L’ex Liverpool però si è infortunato nella giornata odierna, durante la seduta di allenamento. Georginio Wijnaldum (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images) Come riportato attraverso i canali ufficiali del club capitolino, Georginio Wijnaldum ha subito un brutto Infortunio: frattura della tibia della gamba destra. Un Infortunio che di certo fa preoccupare i tifosi ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 21 agosto 2022) Quellaè stata una campagna acquisti scoppiettante, fatta di diversi colpi importanti. I nomi che maggiormente hanno infiammato la piazza giallorossa sono stati sicuramente quelli di Matic, Dybala e Wijnaldum. Proprio l’olandese, l’ultimo arrivato in casa giallorossa, doveva essere il colpo per completare il centrocampo di José Mourinho. L’ex Liverpool però si è infortunatogiornata odierna, durante la seduta di allenamento. Georginio Wijnaldum (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images) Come riportato attraverso i canali ufficiali del club capitolino, Georginio Wijnaldum ha subito un bruttogamba destra. Unche di certo fa preoccupare i tifosi ...

