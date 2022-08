IndyCar | WWT Raceway | cinquina per Newgarden in volata su Malukas

(Di domenica 21 agosto 2022) Quinta affermazione stagionale per Josefnell’Series 2022. Il #2 di Penske conquista il World Wide Technology(WWT), ovale che per la terza volta consecutiva ha premiato il nativo di Nashville L’ultima prova dell’anno dell’anno all’esterno di un road course, anticipata di trenta minuti per scongiurare il rischio pioggia, è iniziata sotto l’insegna di Will Power (Penske #12), in pole per la 74ma volta in carriera come Mario Andretti. L’australiano ha gestito in scioltezza il primo stint, un piccolo contatto in curva 1-2 con l’americano Jimmie Johnson (Ganassi #48) non è stato un problema per l’ex campione della serie. Il 41enne nativo di Toowoomba si è fermato insieme ai diretti avversari intorno al 60mo passaggio. La sosta in regime di green flag è stata effettuata regolarmente da ...

OA Sport

Newgarden puts himself into the picture for the driver's championship with his fifth win on the IndyCar Series season ...Will Power will start from pole but will not have to turn his head far to see his competitors at World Wide Technology Raceway ...