In Austria terzo successo di fila per Bagnaia | 2° Quartararo

SPIELBERG (Austria) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d'Austria di MotoGP. Il pilota italiano della Ducati si impone nella tredicesima prova del Mondiale sul tracciato di Spielberg, ottenendo la terza affermazione di fila dopo quelle in Olanda e in Gran Bretagna. Completa il podio il leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha) e l'altra Ducati ufficiale di Jack Miller. In top-5 anche Luca Marini (Ducati) e il francese Johann Zarco (Pramac). Arriva un pesante zero per il poleman Enea Bastianini: la Ducati del Team Gresini subisce un problema tecnico e costringe il riminese a fermarsi dopo pochi giri dal via. Out anche Franco Morbidelli (Yamaha) e Jorge Martin (Pramac) che era in lotta per il podio. Ai Ogura ha vinto la gara di Moto2. Il pilota giapponese si conferma dopo la pole ...

