«Impersono una versione contemporanea del cinico libertino | amo una sola donna e vengo da lei abbandonato» spiega il lanciatissimo attore francese divenuto celebre con The Serpent

(Di domenica 21 agosto 2022) In Italia si aspetta Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores, in Francia è già nei cinema il Don Juan di Serge Bozon. Ancora? Nel 2022? Dopo il #MeToo ha davvero senso interrogarsi sul mito dei grandi seduttori? «Ma il mio Don Giovanni è quanto di più contemporaneo si possa immaginare! Unche ama unae vienela mattina del matrimonio per un’occhiata di troppo lanciata a una passante. Da quel momento, vede la “moglie mancata” in tutte quelle che incontra, non riesce a togliersela dalla testa, ne è ossessionato» precisa un Tahar Rahim di ottimo umore. Tahar Rahim: film e serie tv guarda le foto ...