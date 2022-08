“Il suo terzo gol ci ha fatto molto male” (Di domenica 21 agosto 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 21/08/2022 alle 00:57 est Il Celta ha chiuso il duello a Balaídos contro il Real Madrid con una vittoria per 1-4 “Li abbiamo messi a disagio per molto tempo, ma c’è una differenza di livello molto grande”, ha detto. L’argentino Eduardo “Chacho & rdquor; Coudet, allenatore del Celta de Vigo, ha ritenuto che “il pugno & rdquor; del Real Madrid è stato decisivo per l’attuale campione del campionato di prendere i tre punti da Balaídos stasera. “Il Real Madrid ti punisce ogni volta che ne ha la possibilità. Il gol di Modric è al suo primo tiro ed è stato un gran gol. Nel secondo tempo siamo partiti bene, ne abbiamo fatti diversi per fare il 2-2 ma dopo una sconfitta di Fran hanno ... Leggi su justcalcio (Di domenica 21 agosto 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 21/08/2022 alle 00:57 est Il Celta ha chiuso il duello a Balaídos contro il Real Madrid con una vittoria per 1-4 “Li abbiamo messi a disagio pertempo, ma c’è una differenza di livellogrande”, ha detto. L’argentino Eduardo “Chacho & rdquor; Coudet, allenatore del Celta de Vigo, ha ritenuto che “il pugno & rdquor; del Real Madrid è stato decisivo per l’attuale campione del campionato di prendere i tre punti da Balaídos stasera. “Il Real Madrid ti punisce ogni volta che ne ha la possibilità. Il gol di Modric è al suo primo tiro ed è stato un gran gol. Nel secondo tempo siamo partiti bene, ne abbiamo fatti diversi per fare il 2-2 ma dopo una sconfitta di Fran hanno ...

Eurosport_IT : OROOOOOOOOO ?????? Con un punteggio 88.4667 Giorgio Minisini è di nuovo oro!! Con una prova semplicemente superlativa… - Eurosport_IT : MARGHERITA MERAVIGLIOSAAA ?????? Dominio europeo per Panziera che vince il suo terzo oro in tre edizioni di fila! ????… - ItaliaTeam_it : GIORGIOOO MINISINIIIIII! ???????? Giorgio CAMPIONE D'EUROPA nel singolo free, è il suo terzo oro a #Roma2022!… - BunkerPm : @jamfive_ @pdnetwork Impossibile che la #Castelli sia candidata per quello che sarebbe il suo terzo mandato, lo ave… - FranCassinari : RT @angelo_falanga: Per il terzo giorno consecutivo, Volodymyr Zelensky ha dimostrato una profonda stanchezza e un estremo superlavoro con… -