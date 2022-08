Il ruolo di Palmiro Togliatti per la ‘’costituzione’’ della democrazia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 agosto 2022), è conosciuto come l’uomo politico italiano ‘’migliore’’ che trasformò il Partito Comunista Italiano in una delle più importanti organizzazioni di massa del dopoguerra. E’ stato uno dei padri fondatoriCostituzione contribuendo alla nascita di un’Italia democratica post-bellica. Sopravvissuto a un attentato nel luglio 1948, ne ricordiamo oggi la data di morte, il 21 agosto 1964, avvenuta in Crimea, nell’allora Unione Sovietica., da membro fondatore – insieme ad Antonio Gramsci – del Partito Comunista d’Italia nel 1921, ne divenne anche segretario e capo indiscusso dal 1927 fino al 1964. Un’interruzione dal 1934 al 1938 lo sollevò in parte dai suoi incarichi in Italia. Durante questo periodo fu infatti rappresentante all’interno del Comintern, l’organizzazione internazionale dei ...