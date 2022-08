Il regime della natura: l’ecologia al tempo del fascismo (Di domenica 21 agosto 2022) Da quando va di moda Greta e l’ecologismo apocalittico, l’abbiamo sottolineato più volte: non si tratta di replicare a questa follia ideologica facendosi avvocati difensori dei petrolieri, ignorando la questione ambientale o blindando lo status quo. Serve – era il titolo di copertina di un numero del Primato Nazionale di qualche mese fa – una «ecologia futurista», che si faccia carico dei temi ambientali ma che li declini in una chiave propositiva, creativa, solare, non catastrofista, non moraleggiante, non colpevolizzante. Più facile a dirsi che a farsi? Forse. Eppure, a ben vedere, la storia fornisce qualche esempio in materia, se non altro per quel che riguarda la direzione da prendere. Il fascismo, per esempio, rappresenta ancora oggi un modello di approccio all’ecologia che, se va inevitabilmente aggiornato dal punto di vista dei problemi e delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 21 agosto 2022) Da quando va di moda Greta e l’ecologismo apocalittico, l’abbiamo sottolineato più volte: non si tratta di replicare a questa follia ideologica facendosi avvocati difensori dei petrolieri, ignorando la questione ambientale o blindando lo status quo. Serve – era il titolo di copertina di un numero del Primato Nazionale di qualche mese fa – una «ecologia futurista», che si faccia carico dei temi ambientali ma che li declini in una chiave propositiva, creativa, solare, non catastrofista, non moraleggiante, non colpevolizzante. Più facile a dirsi che a farsi? Forse. Eppure, a ben vedere, la storia fornisce qualche esempio in materia, se non altro per quel che riguarda la direzione da prendere. Il, per esempio, rappresenta ancora oggi un modello di approccio alche, se va inevitabilmente aggiornato dal punto di vista dei problemi e delle ...

lauraboldrini : #Berlusconi svela i piani della destra: cacciare #Mattarella dopo aver stravolto la Costituzione. Sovranismo, regi… - lauraboldrini : Le interferenze della #Russia nelle campagne elettorali di altri Paesi non sono più solo camuffate. #Medvedev oggi… - robertosaviano : Hanno accoltellato #SalmanRushdie. Alla fatwa del fanatismo islamista ha risposto con il fanatismo della vita, aman… - Cris60077876 : RT @pensierosecondo: La Chiesa in Nicaragua perseguitata dal regime e sotto assedio della polizia. La repressione unisce il popolo che chie… - jean_gluk : RT @omoscatelli: Dugin mai stato il cervello di #Putin né ideologo in capo. È figura della galassia ultranazionalista della prima ora post-… -