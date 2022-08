Il Real Madrid pensa al post-Casemiro | occhi in Bundesliga!

(Di domenica 21 agosto 2022) La cessione dial Manchester United, per oltre 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ha segnato la fine di un’era; il trio di centrocampo dei “blancos“, che componeva insieme ad altre due colonne quali Luka Modric e Toni Kroos, è stato per anni il miglior reparto in mezzo al campo per costanza e rendimento. Stando a quanto riportato da “Marca“, il club di Florentino Perez starebbendo ad investire immediatamente la corposa cifra incassata dalla cessione del centrocampista brasiliano. Nonostante la grossa somma di denaro spesa ad inizio calciomercato, per strappare Aurélien Tchouaméni al Monaco con un’offerta di 80 milioni di euro più 20 di bonus, i campioni d’Europa avrebbero intenzione di mettere a segno un altro colpo di peso in mezzo al campo: il nome sarebbe quello di Jude Bellingham. Bellingham...

gippu1 : Tutti i migliori colpi di mercato sono grandi prove di forza da parte di chi acquista. #Casemiro al Man Utd è un'im… - arcangelo_sant : RT @juanito92x: Il Real Madrid senza Cristiano è andato avanti, il Barcellona senza (e per colpa di) Lessi sta rischiando di fallire. - Crazyman693 : RT @_talebanikov: Tchouaméni pronto davanti alla difesa dopo che hai venduto Casemiro anni 31 a 80M che ti copre la spesa per il suo sostit… - bbosports : Carlo Ancelotti: 'Luka Modric, Real Madrid'in lideri.' - MezzanotteSai : @sport @marcmenchen Viva il Real Madrid e Francisco Franco -

Mina Bonino , la compagna del centrocampista delFederico Valverde , si era molto affezionata al brasiliano Casemiro , autentica colonna del club blanco che ha deciso di trasferirsi al Manchester United. La Bonino, sui propri social, ha ...