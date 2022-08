Il racconto d’inverno, recensione: al Globe sorprende la versione di Valentino Villa (Di domenica 21 agosto 2022) La nostra recensione de Il racconto d’inverno di William Shakespeare in scena al Globe Theatre: tragicommedia capace di sorprendere il pubblico grazie all’acuta regia di Valentino Villa e ad un cast di ottimi attori Sarà in scena al Globe Theatre di Roma fino al 28 agosto Il racconto d’inverno di William Shakespeare nella versione di Valentino Villa. Il regista, servendosi di un cast di livello, mette in scena l’opera con una regia che sa colpire lo spettatore. La gelosia, motore della storia È una giornata tranquilla presso la corte di Leonte (Eros Pascale), re di Sicilia. Attorno a lui ci sono la moglie Ermione (Anna Bisciari), il figlio Mamilio e Polissene (Marco ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 21 agosto 2022) La nostrade Ildi William Shakespeare in scena alTheatre: tragicommedia capace dire il pubblico grazie all’acuta regia die ad un cast di ottimi attori Sarà in scena alTheatre di Roma fino al 28 agosto Ildi William Shakespeare nelladi. Il regista, servendosi di un cast di livello, mette in scena l’opera con una regia che sa colpire lo spettatore. La gelosia, motore della storia È una giornata tranquilla presso la corte di Leonte (Eros Pascale), re di Sicilia. Attorno a lui ci sono la moglie Ermione (Anna Bisciari), il figlio Mamilio e Polissene (Marco ...

