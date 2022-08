Il piano segreto per il dopo-voto | come non faranno governare il centrodestra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 agosto 2022) Cosa succederebbe se la vittoria delfosse meno netta di quella data oggi dai sondaggi? Secondo Carlo Calenda - si legge in un articolo su Repubblica - si arriverà inevitabilmente alla cosiddetta "maggioranza Ursula". O meglio, saranno proprio il leader di Forza Italia e magari anche la Lega "a preferire Draghi a Giorgia Meloni". Secondo il leader di Azione, "una coalizione Ursula sarà inevitabile per le tensioni finanziarie esterne, internazionali e per le tensioni politiche interne dello stesso". "Di maggioranza Ursula parlo da 300 anni, se c'è da lavorare con il Pd… Non è che disistimo le persone perché non ci vado più d'accordo, quindi penso che dovremmo arrivare a una larga coalizione di partiti europeisti, in questo momento Andrea Orlando e Giorgetti stanno governando insieme": questa la proposta lanciata da ...