Il Napoli dilaga con il Monza. 4-0 al Maradona

Leggi su agi

(Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Ildomina contro ile si prende la seconda vittoria consecutiva in questo inizio di stagione. Allo stadio Diego Armandofinisce 4-0 grazie ad una super doppietta di Kvaratskhelia e alle reti di Osimhen e dall'altro neo arrivato Kim. Secondo ko di fila invece per il, che inizia in salita la prima avventura in Serie A della propria storia. I partenopei partono forte e iniziano a portare grande pressione nei pressi dell'area brianzola, facendo collezione di calci d'angolo da cui nascono un paio di buone opportunità con Kim ed Osimhen, il primo impreciso mentre il secondo invece viene respinto da Di Gregorio. Per il vantaggio azzurro bisogna aspettare il 35', quando Kvaratskhelia prende la mira da fuori e lascia partire un gran destro a giro che colpisce il palo prima di terminare in ...