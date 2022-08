Il Monaco piomba su un centrocampista della Juventus: l’offerta (Di domenica 21 agosto 2022) La mancata cessione di Adrien Rabiot al Manchester United ha di fatto costretto la Juventus di Massimiliano Allegri a rivoluzionare i piani per rinforzare il reparto di centrocampo. Ad ormai pochi giorni dalla fine della sessione di calciomercato, i bianconeri sono ancora alla ricerca di un centrocampista funzionale per il progetto del tecnico bianconero. Con Leandro Paredes come obiettivo ormai dichiarato, l’indiziato n°1 per esser sacrificato in mezzo al campo diventa sostanzialmente uno degli ultimissimi arrivati a Torino: Denis Zakaria. Stando a quanto riportato da “Calciomercato.com“, il centrocampista svizzero sarebbe la prima scelta della dirigenza bianconera per fare cassa e soprattutto realizzare una gran plusvalenza. Zakaria Monaco Juventus Sull’ex ... Leggi su rompipallone (Di domenica 21 agosto 2022) La mancata cessione di Adrien Rabiot al Manchester United ha di fatto costretto ladi Massimiliano Allegri a rivoluzionare i piani per rinforzare il reparto di centrocampo. Ad ormai pochi giorni dalla finesessione di calciomercato, i bianconeri sono ancora alla ricerca di unfunzionale per il progetto del tecnico bianconero. Con Leandro Paredes come obiettivo ormai dichiarato, l’indiziato n°1 per esser sacrificato in mezzo al campo diventa sostanzialmente uno degli ultimissimi arrivati a Torino: Denis Zakaria. Stando a quanto riportato da “Calciomercato.com“, ilsvizzero sarebbe la prima sceltadirigenza bianconera per fare cassa e soprattutto realizzare una gran plusvalenza. ZakariaSull’ex ...

