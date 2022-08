“Il corpo della donna come campo di battaglia” in scena al Todi Festival (Di domenica 21 agosto 2022) Sabato 27 Agosto alle 21:00 al Teatro Comunale di Todi lo spettacolo di Matëi Vi?niec con Marianella Bargilli e Annalisa Canfora Todi – Debutta in prima nazionale il 27 agosto al Teatro Comunale di Todi, in apertura della XXXVI edizione del Todi Festival, “Il corpo della donna come campo di battaglia” di Matëi Vi?niec, con Marianella Bargilli e Annalisa Canfora dirette da Alessio Pizzech. Marianella Bargilli e Annalisa Canfora tornano insieme in scena in uno spettacolo importante, difficile, profondo sull’orrore e lo strazio della guerra – di ogni guerra – sulla nevrosi dell’uomo occidentale, sulle donne ancora troppo spesso segnate da un destino ... Leggi su lopinionista (Di domenica 21 agosto 2022) Sabato 27 Agosto alle 21:00 al Teatro Comunale dilo spettacolo di Matëi Vi?niec con Marianella Bargilli e Annalisa Canfora– Debutta in prima nazionale il 27 agosto al Teatro Comunale di, in aperturaXXXVI edizione del, “Ildi” di Matëi Vi?niec, con Marianella Bargilli e Annalisa Canfora dirette da Alessio Pizzech. Marianella Bargilli e Annalisa Canfora tornano insieme inin uno spettacolo importante, difficile, profondo sull’orrore e lo strazioguerra – di ogni guerra – sulla nevrosi dell’uomo occidentale, sulle donne ancora troppo spesso segnate da un destino ...

