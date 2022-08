Il cardinale Zuppi | ' La gloria di Dio non è quella degli influencer'

Avvenire_Nei : Arresti. La Chiesa italiana vicina a quella del Nicaragua, lettera del cardinale Zuppi - vaticannews_it : #Chiesa Il cardinale Zuppi, presidente della CEI, esprime sgomento e preoccupazione per le recenti azioni di forza… - SilviaCostaEU : @Articulo66Nica @silviojbaez oggi il Cardinale Matteo Zuppi , presidente della CEI è intervenuto in solidarietà con… - mrosamalisan : RT @Avvenire_Nei: Arresti. La Chiesa italiana vicina a quella del Nicaragua, lettera del cardinale Zuppi - PatrizSarda : RT @IppolitoMimi: Meeting di Rimini. Cardinale Zuppi: 'La politica non abbia visioni condominiale'. Meglio la politica del Vaticano? @ippol… -

Visita del presidente della Cei e Arcivescovo di Bologna,Matteoalla mostra 'Giussani 100. 1922 - 2022 centenario della nascita', aperta da ieri al Meeting di Rimini e dedicata al fondatore di Comunione e Liberazione. Prima di celebrare la ...Lo ha detto ilMatteo Maria, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, intervenendo al Meeting di Rimini.“La gloria di Dio è quella più vera degli uomini e si rivela nella fragilità, non nella forza; è per tutti e non per qualche influencer impresario di sé stesso; è per gli altri e per questo anche di c ...Visita del presidente della Cei e Arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi alla mostra 'Giussani 100. 1922-2022 centenario della nascita', aperta da ieri al Meeting di Rimini e dedicata al fonda ...