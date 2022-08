I mandanti della bomba contro Dugin (e Putin) non sono a Kiev (Di domenica 21 agosto 2022) Darya Dugina, giornalista e politologa 30enne, figlia di Aleksandr Gel'evi? Dugin (filosofo, ideologo ultranazionalista e conservatore), è morta la scorsa notte alle porte di Mosca nell’esplosione dell’auto che stava guidando. Secondo fonti russe la Toyota Land Cruiser Prado (di proprietà del padre), sulla quale viaggiava Darya Dugina, è saltata in aria intorno alle 22.00 (ora di Mosca) mentre percorreva un’autostrada alle porte della capitale russa lungo l’autostrada Mozhayskoye, vicino al villaggio di Bolshie Vyazemy. Secondo la polizia all’interno dell’auto era nascosta la bomba e «la persona al volante è morta sul colpo». Padre e figlia stavano rientrando a Mosca dopo aver preso parte a un festival a Zakharovo. Il leader della repubblica separatista del Donetsk, Denis Pushilin, nel ... Leggi su panorama (Di domenica 21 agosto 2022) Daryaa, giornalista e politologa 30enne, figlia di Aleksandr Gel'evi?(filosofo, ideologo ultranazionalista e conservatore), è morta la scorsa notte alle porte di Mosca nell’esplosione dell’auto che stava guidando. Secondo fonti russe la Toyota Land Cruiser Prado (di proprietà del padre), sulla quale viaggiava Daryaa, è saltata in aria intorno alle 22.00 (ora di Mosca) mentre percorreva un’autostrada alle portecapitale russa lungo l’autostrada Mozhayskoye, vicino al villaggio di Bolshie Vyazemy. Secondo la polizia all’interno dell’auto era nascosta lae «la persona al volante è morta sul colpo». Padre e figlia stavano rientrando a Mosca dopo aver preso parte a un festival a Zakharovo. Il leaderrepubblica separatista del Donetsk, Denis Pushilin, nel ...

