Highlights e gol Leeds-Chelsea 3-0: Premier League 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 21 agosto 2022) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Leeds-Chelsea, match valevole per la terza giornata della Premier League 2022/2023. Partita dominata dai padroni di casa che infliggono una severa lezione ai ragazzi allenati da Tuchel: a decidere una papera incredibile di Mendy che prova un dribbling senza senso e si fa rubare la palla da Aaronson che deposita la palla in rete. Qualche minuto più tardi arriva il gol del raddoppio di Rodrigo che di testa è il più abile di tutti. Nel secondo tempo il sigillo definitivo lo sigla Harrison su assist di Rodrigo: 3-0 netto e rotondo. Il Chelsea si lecca le ferite.

