lattetiepido : comunque spero solo che dopo l’entrata killer di hateboer origi abbia spezzato e tolto l’uso della gamba a djimsiti - Pall_Gonfiato : Hateboer entrata durissima su Leao (VIDEO), per Maresca solo giallo: tifosi rossoneri infuriati - dieguito82 : @MilanTV #askmilantv buon punto alla fine, si pot vincere però. Da rivedere al solito con maresca, gestione cartell… - MTartaglini : @Alexey3159 @RidTheRock Anche in casa loro lo scorso anno ricordo un entrata di Hateboer da rosso - ilProf_93 : Giallo regalato ad Hateboer, che entrata! Ma perché non segniamo mai di testa?! Mannaggia a Kalulu!! #AtalantaMilan -

Calcio Atalanta

La Juventus ha messo in stand by Paredes ine Rovella al Monza. Marotta pensa alla difesa. ... In uscita anche Maehle e. Il Bologna ripensa a Ilicic. Può essere lo sloveno il colpo last ...... Malinovskyi tra Marsiglia e Tottenham Calciomercato Atalanta news,potrebbe andare al Forest Oltre ai possibili nuovi movimenti in, l' Atalanta pensa anche a qualche cessione in ... Gazzetta: "Non escluso l'addio di Hateboer. Trovato il vice Zapata" Possibile novità per l’esterno destro, sirene dalla Premieri, di nuovo in pole il Nottingham di Freuler Aveva i bagagli in mano dall’inizio dell’estate, in attesa dell’offerta giusta, e adesso sull’es ...Calciomercato Atalanta news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Cherki rinnova con il Lione e non arriverà ...