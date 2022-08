Guerra Ucraina-Russia, bombe vicino alla centrale di Zaporizhzhia. Fonti della sicurezza: “L’ordigno sull’auto della figlia di Dugin azionato a distanza” (Di domenica 21 agosto 2022) Un ex membro della Duma: partigiani russi anti-Putin dietro l’attacco alla figlia dell’ideologo. Il Cremlino apre ai negoziati, ma «non alle condizioni degli ucraini» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 21 agosto 2022) Un ex membroDuma: partigiani russi anti-Putin dietro l’attaccodell’ideologo. Il Cremlino apre ai negoziati, ma «non alle condizioni degli ucraini»

BelpietroTweet : Non so chi vincerà la guerra in Ucraina e se davvero le forze di Kiev siano in grado, grazie agli armamenti ricevut… - RaiNews : Metsola condanna Putin: 'Ha scatenato una guerra illegale contro l'Ucraina. Le bombe russe hanno ucciso indiscrimin… - martaottaviani : In #Russia è legato a organizzazioni ultra nazionaliste dai contorni molto ambigui. Quello che si racconta troppo p… - ganjamanxxx1 : RT @LaVeritaWeb: Non so chi vincerà la guerra in Ucraina e se davvero le forze di Kiev siano in grado, grazie agli armamenti ricevuti, di r… - _Basarab : RT @LucioMM1: L'uomo accusato di tentato #stupro di una ucraina (e già arrestato) in centro a #piacenza è originario della Guinea. In Guine… -