Grave falla nella sicurezza iPhone e Mac: Apple avverte di aggiornare subito il software per evitare attacchi hacker (Di domenica 21 agosto 2022) La Mela non se la sta passando bene attualmente, e lo possiamo vedere dagli innumerevoli problemi informatici che sta avendo. L'ultimo, per giunta, è il peggiore e si pensa che non possa essere risolto da un giorno all'altro. Perché? La Mela si è rimboccata le maniche ed ha deciso di affrontare il problema – Androiditaly.comProblemi come quello che sta vivendo attualmente la casa di Cupertino se ne vedono ogni giorno, e continueremo a sentire altre notizie di questo calibro anche quando si verificheranno ulteriori situazioni dove è scontato che possa accadere. Il tema in questione lo conosciamo bene o male tutti, o comunque abbiamo già assistito a delle eventualità molto simili. Si tratta degli attacchi hacker, i quali potrebbero coinvolgere essenzialmente tutti quanti noi in vista del fatto che non possano essere previsti. L'unica ...

