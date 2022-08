Grande attaccante cercasi: la moria dei centravanti italiani (Di domenica 21 agosto 2022) Roma, 21 ago – “E’ la dura legge del gol”. Lo cantavano un quarto di secolo fa gli 883, lo ha pensato (quando non ha detto di peggio) il tifoso azzurro nel momento in cui il fendente di Trajkovski si è infilato nell’angolino destro alle spalle di Donnarumma. Al di là dell’opaco periodo post-Europeo, proprio la mancata qualificazione ai mondiali ha portato al pettine un problema ormai strutturale. Senza giri di parole, all’Italia negli ultimi anni sono mancati (anche) i gol dei centravanti. “L’ultima” generazione e il tarlo esterofilo Negli stessi tempi in cui l’iconico gruppo fondato da Max Pezzali e Mauro Repetto pubblicava il quarto album, il mondo del pallone – corteggiato dai miliardi delle televisioni e adescato dalla sentenza Bosman – si avviava a grandi passi verso la forma moderna che oggi tutti conosciamo. Anno più, anno meno, mentre il carneade belga si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 21 agosto 2022) Roma, 21 ago – “E’ la dura legge del gol”. Lo cantavano un quarto di secolo fa gli 883, lo ha pensato (quando non ha detto di peggio) il tifoso azzurro nel momento in cui il fendente di Trajkovski si è infilato nell’angolino destro alle spalle di Donnarumma. Al di là dell’opaco periodo post-Europeo, proprio la mancata qualificazione ai mondiali ha portato al pettine un problema ormai strutturale. Senza giri di parole, all’Italia negli ultimi anni sono mancati (anche) i gol dei. “L’ultima” generazione e il tarlo esterofilo Negli stessi tempi in cui l’iconico gruppo fondato da Max Pezzali e Mauro Repetto pubblicava il quarto album, il mondo del pallone – corteggiato dai miliardi delle televisioni e adescato dalla sentenza Bosman – si avviava a grandi passi verso la forma moderna che oggi tutti conosciamo. Anno più, anno meno, mentre il carneade belga si ...

GabrieleBelved6 : @LattuadaGiacomo @danti67 @lollo250 Con i se non si va da nessuna parte. Anche Pellegri se non fosse sempre infortu… - AlbOr_EsSence : RT @SCUtweet: #Kostic a DAZN ?? La #Juventus è tra i club maggiori del mondo e per me è un orgoglio. #Vlahovic è l'attaccante più forte del… - CarusoD1933 : Apro al bar, i primi due clienti Interisti “datati”: “Inzaghi è ignorante” il primo, “Lautaro non è un grande attac… - Valedance11 : RT @TorinoFC_1906: 31' - Grande chance per Caccavo! L'attaccante si gira bene in area, Lolic è bravo ad evitare il gol #CagliariTorino 0-… - simalu78 : @pupi89 Paolo ci manca Praet,Pellegri è un grande attaccante ,alla lunga te ne accorgerai -