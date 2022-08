Giulio Tremonti | ' Mi candido con Fratelli d' Italia'

(Di domenica 21 agosto 2022), ex ministro dell'Economia del governo Berlusconi, ha annunciato il suo ritorno in politica: 'Sì, micond', lunedì tutto sarà pubblico'. In merito alla ...

"Lunedì sarà tutto pubblico'' Lei è candidato con Fratelli d'Italia ''Direi di sì , lunedì tutto sarà pubblico, comunque se vuole, tolgo il direi e dico sì...'', replica l'ex ministro, ospite di Lucia Annunziata a 'In mezz'ora'. "Quello che vorrei si capisse è che la grande questione non è più quella atlantica e basta. La grande questione è l'Europa che nell'...Così l'ex ministroannuncia la sua candidatura per Fratelli d'Italia alle prossime elezioni. L'ha detto a 'Mezz'ora in più' in onda su Rai3. 15.32 " Speranza, "Meloni e Savini siano ...L'ex ministro dell'Economia del governo Berlusconi annuncia il suo accordo con Giorgia Meloni: "Togliere le tasse sulle bollette".