Giovanni, investito e ucciso a 15 anni da una soldatessa americana mentre era un bici (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - La donna che era alla guida dell'auto che nella notte tra sabato e domenica ha investito e ucciso un quindicenne a Porcia è stata arrestata per omicidio stradale. La procura di Pordenone ha chiesto gli arresti domiciliari sulla base di quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri della locale Compagnia. Sembra che la giovane vittima un attimo prima della tragedia stesse chiacchierando con un amico e con la sua bici a mano nei pressi di una palazzina di via Lazio. A quel punto è sopraggiunta la vettura. La donna, una cittadina americana di 20 anni, militare alla base Usaf di Aviano si è subito fermata a soccorrere il ragazzino. Poi sotto choc è stata portata in ambulanza all'ospedale. La militare è stata sottoposta ad accertamenti tramite anche l'etilometro all'ospedale di Pordenone dove è stata ... Leggi su agi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - La donna che era alla guida dell'auto che nella notte tra sabato e domenica hae ucciso un quindicenne a Porcia è stata arrestata per omicidio stradale. La procura di Pordenone ha chiesto gli arresti domiciliari sulla base di quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri della locale Compagnia. Sembra che la giovane vittima un attimo prima della tragedia stesse chiacchierando con un amico e con la suaa mano nei pressi di una palazzina di via Lazio. A quel punto è sopraggiunta la vettura. La donna, una cittadinadi 20, militare alla base Usaf di Aviano si è subito fermata a soccorrere il ragazzino. Poi sotto choc è stata portata in ambulanza all'ospedale. La militare è stata sottoposta ad accertamenti tramite anche l'etilometro all'ospedale di Pordenone dove è stata ...

messveneto : Una serata con gli amici, la strada poco illuminata e poi la tragedia: così è morto Giovanni, travolto da un’auto a… - giovanni_barba : @lorenzo7514 chi ha investito nelle #rinnovabili o lavora nel settore fara’ fatica a votare quei due - giovanni_gaiani : @Jack95934418 @InsideInterista Non è colpa nostra se il Chelsea ha voluto pagare 20 milioni di euro. Evidentemente… - ExOnion74 : @GiovanniToti Ma come cazzo ti permetti di parlare a nome mio!? Chi ti ha investito di questo diritto? Magna tranqu… - noianononhodet1 : @Giovanni_Mex @faberskj dottori, tutti i paesi del primo mondo non hanno medici a sufficienza..e infatti è oramai a… -