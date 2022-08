Ginnastica artistica | Riccardo Villa imperatore al cavallo! Trionfo agli Europei juniores | Brugnami bronzo al libero

(Di domenica 21 agosto 2022) L’Italia ha conquistato due mede nelle Finali di Specialità2022 diriservati. Arrivano nuove gioie a Monaco per la nostra Nazionale, dopo ilottenuto due giorni fa nella gara a squadra. La copertina è tutta perche si è imposto al cavallo con maniglie (14.000), battendo di misura l’armeno Hamlet Manukyan (13.966), mentre il podio è stato completato dal georgiano Dachi Dolidze (13.533).di lusso per l’azzurro, che aveva già illuminato la scena un mesetto faEYOF, quando giganteggiò nella gara a coppie miste insieme ad Arianna Grillo e fu secondo nel concorso generale individuale. L’altra gioia è per ...

ItalianAirForce : Storica medaglia d'argento per l'Italia nella gara a squadre maschile senior di ginnastica artistica agli Europei d… - Agenzia_Ansa : Storica medaglia d'argento all'Italia agli Europei di ginnastica artistica a squadre. Gli azzurri secondi dietro al… - Eurosport_IT : L’Italia che ruggisce: bravi ragazzi!! ???????? #GinnasticaArtistica | #Munich2022 - elisaasile6 : @understvand Di nulla. Trovare dove poter vedere le gare di ginnastica artistica sa essere una vera sfida. Goditi la gara! - webnauta5_9 : RT @ItalianAirForce: Storica medaglia d'argento per l'Italia nella gara a squadre maschile senior di ginnastica artistica agli Europei di #… -

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell'ultima giornata degli Europei di2022, quella dedicata alle finali di specialità maschili, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdervi davvero nulla, si parte alle ore ...Nell'ambito del collegiale GAF Riccione, la nazionale italiana femminile di, oro ai Giochi del Mediterraneo e fresche di titolo europeo (sia con la squadra senior che con quella juniores), è stata festeggiata al We.me Suite Hotel dai dirigenti, tecnici e ...Monaco – Clamoroso a Monaco di Baviera. Ai Campionati Europei multi sport in corso in Germania la Nazionale italiana maschile di ginnastica artistica conquista una storica medaglia d’argento nella gar ...Ottime performances alla trave e alle parallele per la 19enne di Ponte San Pietro, capitana della squadra azzurra ...