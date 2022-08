Gianni Morandi e la dedica per la moglie Anna: “28 anni insieme, la amo sempre più” (Di domenica 21 agosto 2022) È davvero un ‘ragazzo’ felice quando nella foto pubblicata su Instagram appoggia la mano sul braccio di lei. E scrive: “19 agosto. 28 anni insieme. La amo sempre più…”. Gianni Morandi e la moglie Anna Dan sono più uniti che mai. E questa dedica per il loro anniversario numero 28 non è che una delle tante dimostrazioni. Il cantautore bolognese esprime al mondo la sua gioia. E Anna sorride accogliendo e ricambiando il desiderio di condividere. Il loro segreto? Non c’è la ricetta per un amore duraturo. Ma di certo rinnovare ogni giorno la motivazione iniziale è uno degli ingredienti. “Ricordo l’emozione durante la cerimonia al comune di Monghidoro, quando il sindaco ci dichiarò marito e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) È davvero un ‘ragazzo’ felice quando nella foto pubblicata su Instagram appoggia la mano sul braccio di lei. E scrive: “19 agosto. 28. La amopiù…”.e laDan sono più uniti che mai. E questaper il loroversario numero 28 non è che una delle tante dimostrazioni. Il cantautore bolognese esprime al mondo la sua gioia. Esorride accogliendo e ricambiando il desiderio di condividere. Il loro segreto? Non c’è la ricetta per un amore duraturo. Ma di certo rinnovare ogni giorno la motivazione iniziale è uno degli ingredienti. “Ricordo l’emozione durante la cerimonia al comune di Monghidoro, quando il sindaco ci dichiarò marito e ...

FQMagazineit : Gianni Morandi e la dedica per la moglie Anna: “28 anni insieme, la amo sempre più” - ella00901 : RT @Agostino35: Gianni Morandi e la sua eterna passione per i serramenti. 1963 2022 - affictionata : RT @Agostino35: Gianni Morandi e la sua eterna passione per i serramenti. 1963 2022 - giorgia_pinii : RT @Agostino35: Gianni Morandi e la sua eterna passione per i serramenti. 1963 2022 - Rainbow__Sa : RT @Agostino35: Gianni Morandi e la sua eterna passione per i serramenti. 1963 2022 -