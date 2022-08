Ghisalba | ordinanza antibivacco davanti alla chiesa parrocchiale e alla zona del Sacro Cuore

(Di domenica 21 agosto 2022). Il parroco di, don Francesco Mangili, un mese fa, ha scritto al sindaco Gianluigi Conti ricordando la necessità di tutelare le chiese del paese. Il sindaco, settimana scorsa, ha firmato un’“per poter assicurare ai cittadini la libera fruizione dei luoghi di culto, dei beni artistici e culturali nonché degli spazi pubblici adiacenti agli stessi”. Nel paese della pianura bergamasca, dal 12 agosto scorso, nelle aree adiacenti ladi San Lorenzo, ladel, e le aree attinenti come sagrato, scalinate, parcheggi e giardini è vietato “bivaccare, sedersi, sdraiarsi e fermarsi per consumare alimenti e/o bevande”. Inoltre è vietato “accedere al Pronao con biciclette/motorini e veicoli dotati di motore termico o ...

Prima Treviglio

IL DECALOGO Ieri, accanto all'del commissario straordinario per la peste suina, Angelo ... Andando più verso Labaro, più secchioni a via della Galline bianche, via, piazza Arcisate, ..."Stiamo provvedendo, oggi verrà firmata un'da parte del Commissario straordinario che ... Conti, Amedei Montiglio, Trionfale e via Ventura; nel Municipio XV , Galline bianche,, ... In monopattino sul sagrato della chiesa: il parroco protesta e scatta l'ordinanza del sindaco