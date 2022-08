GF Vip | Rosalinda risponde alle parole di Dayane Mello | “Non è nel mio stile”

Leggi su sologossip

(Di domenica 21 agosto 2022) Arriva la reazione diCannavòdichiarazioni disul loro rapporto: cosa ha detto la siciliana a The Pipol Tv. Continua a far parlare l’amicizia nata due anni fa tra le mura di Cinecittà traCannavò. Le due si conobbero proprio grazie alla partecipazione come concorrenti al GF L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.