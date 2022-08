GF Vip | Dayane Mello lascia tutti senza parole | le dichiarazioni su Rosalinda Cannavò

(Di domenica 21 agosto 2022)spiazzacon quanto dichiarato in un’intervista rita al giornale Mio: indovinate cosa ha detto su! Nell’intera storia del GF Vip, sono stati parecchi i legami intensi, discussi e controversi che si sono venuti a creare tra i concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa di Cinecittà. Non ci riferiamo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Latvcisidiverte : È giunta notizia di un diverbio tra ex inquiline del Gf vip. Botta e risposta tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò.… - infoitcultura : Gf Vip 5, la reazione di Rosalinda alle ultime dichiarazioni di Dayane - infoitcultura : Gf Vip 5, Dayane Mello torna a parlare di Rosalinda Cannavò - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Dayane Mello su Rosalinda Cannavò: 'Ci siamo allontanate tanto, non è una mia amica' - IsaeChia : #GfVip 5, la reazione di Rosalinda Cannavò alle ultime dichiarazioni di Dayane Mello L’ex Vippona parla pure dell… -

...sono state le parole dell'ex concorrente del Grande Fratelloa riguardo: La modella brasiliana, inoltre, ha voluto sottolineare il fatto che per lei Rosalinda Cannavò non sia un'amica....Secondo classificato nella prima edizione del Grande Fratello, il ballerino e attore ha raccontato al settimanale diretto da Alfonso Signorini come è nata la loro relazione : Leggi anche...Gabriele Rossi è felicemente fidanzato con Lorenzo Licitra. Intervistato dal settimanale Chi, il ballerino ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di aprirsi e raccont ...Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono state tanto amiche, ma adesso pare che non lo siano più. Le parole della modella brasiliana non lasciano alcun dubbio. Dayne Mello e Rosalinda Cannavò sono state ...