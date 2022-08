Gerry Scotti, la sua confessione lascia tutti senza parole, e Mediaset trema (Di domenica 21 agosto 2022) Gerry Scotti da tanti anni, ormai 30, tiene compagnia agli italiani nel pre-serata con i suoi quiz che catturano l’attenzione di un vastissimo pubblico. Il conduttore ha fatto alcune dichiarazioni al settimanale Nuovo Tv dove non ha nascosto il suo desiderio di lanciarsi in qualcosa di nuovo. Gerry Scotti vuole abbandonare Mediaset? Non lo vedremo più in tv? Gerry Scotti stanco dei quiz? Il desiderio del conduttore Al timone di tanti quiz televisivi come Chi vuol essere milionario?, The wall e Caduta libera, Gerru Scotti è amatissimo dal pubblico di Canale 5 che lo segue da sempre. Ma una confessione a Nuovo Tv ha allarmato i fan del conduttore. “Sono stanco di stare sempre in studio”, ha ammesso. A 66 anni appena compiuti e dopo ... Leggi su tvzap (Di domenica 21 agosto 2022)da tanti anni, ormai 30, tiene compagnia agli italiani nel pre-serata con i suoi quiz che catturano l’attenzione di un vastissimo pubblico. Il conduttore ha fatto alcune dichiarazioni al settimanale Nuovo Tv dove non ha nascosto il suo desiderio di lanciarsi in qualcosa di nuovo.vuole abbandonare? Non lo vedremo più in tv?stanco dei quiz? Il desiderio del conduttore Al timone di tanti quiz televisivi come Chi vuol essere milionario?, The wall e Caduta libera, Gerruè amatissimo dal pubblico di Canale 5 che lo segue da sempre. Ma unaa Nuovo Tv ha allarmato i fan del conduttore. “Sono stanco di stare sempre in studio”, ha ammesso. A 66 anni appena compiuti e dopo ...

