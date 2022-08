GdS – Ronaldo al Borussia Dortmund? Terzic | “Il più forte che abbia mai visto”

(Di domenica 21 agosto 2022) 2022-08-21 12:27:59Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: L’allenatore dei gialloneri alimenta gli ultimi rumors di mercato: “È l’indiscrezione più grossa nella storia di questo club” Un sogno, che però non tutti hanno intenzione di realizzare. Nell’ultima settimana in Germania si parla con insistenza del desiderio di Cristianodi andare al. Il portoghese è stato proposto ai gialloneri dal procuratore Jorge Mendes, ma i tedeschi restano freddi. Eppure più di qualcuno si lascia scaldare dalle indiscrezioni. la situazione —avrebbe scelto ilperché, oltre a essere un club di livello, avrebbe ancora la possibilità di giocare in Champions League. Inoltre CR7 potrebbe così diventare il primo ...

Giornale di Sicilia

Sulle pagine de la Gazzetta dello Sport è possibile leggere un'intervista a, il Fenomeno, dove parla della lotta scudetto. Perle tre favorite sono Inter, Juventus e Milan e non c'è il Napoli. A seguire le parti salienti dell'intervista che è possibile leggere integralmente sul quotidiano in edicola: ' Inter, Juventus ...Cristianosi allena da solo a Lisbona e non si è presentato al ritiro dei Red Evils per "motivi familiari", come da lui stesso comunicato. Secondo il Times, il campione portoghese avrebbe ... Il Milan chiude per De Ketelaere, l'ex rosa Lucca indosserà la maglia che fu di Cruijff Si presenta alla sua nuova squadra Beatrix Fordos, difensore ungherese classe 2002 nuovo acquisto per l'Inter Women di Rita Guarino. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club ...