Gabriele Costanzo, praticamente è più famoso della madre: cosa fa (Di domenica 21 agosto 2022) Gabriele Costanzo è divenuto ormai più famoso della madre. Ecco che lavoro svolge. Un nome che si è sentito spesso, ovvero quello di Gabriele Costanzo. Un figlio d'arte che attualmente, stando all'ultimo scatto social, risalente a una settimana fa, parrebbe in vacanza in barca o su uno yacht. Nulla di più piacevole anche se l'espressione, attraverso il quale è stato immortalato, direbbe il contrario. Maria De Filippi e Gabriele Costanzo – Altranotizia (Fonte: Google)Chissà magari è dispiaciuto per un eventuale ritorno a casa e alla sua professione, così importante e fondamentale anche per il lavoro esercitato dai suoi genitori. Si potrebbe dire sia ormai divenuto lui quello più conosciuto per quanto lo sia già, ...

