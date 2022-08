Funerali Ghedini | presenti alle esequie i vertici di Fi Assente Berlusconi

AlBizzotto : RT @tempoweb: Quei barbari che non rispettano la morte di #Ghedini #20agosto #iltempoquotidiano - FonteUfficiale : RT @VideoFonteUff: I funerali di Niccolò Ghedini, folla fuori dalla chiesa. Tajani «Era una grande persona» - infoitinterno : I funerali di Niccolò Ghedini, la cerimonia a Santa Maria di Sala (Ve) La diretta - prestia_fabio : RT @cjmimun: Funerali Ghedini: il figlio, mio padre ha seminato del bene - CatelliRossella : I funerali di Niccolò Ghedini: presenti Casellati, Tajani e i vertici di Forza Italia -

E dopo una riunione fiume di tre giorni a Villa Certosa tra Berlusconi e i big del partito - Tajani, Ronzulli, Bernini e Barelli - interrotta solo per idi, il partito non sembra ...E' il più commosso di tutti, Piero Longo : l'avvocato arriva tra i primi aidi Niccolò, a Santa Maria di Sala, nel Veneziano. Il senatore d i Forza Italia , scomparso a soli 62 anni dopo aver lottato contro una grave forma di leucemia , era qualcosa in più ...L’ex senatore e avvocato è morto il 17 agosto per una grave malattia. Ultimo saluto a Niccolò Ghedini, l’avvocato di Silvio Berlusconi ed ex senatore, morto il 17 agosto a causa di una grave malattia.Elezioni 2022. Proteste per la candidatura della presidente del Senato in Basilicata, ma anche in Molise per Lotito e Cesa ...